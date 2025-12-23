Фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 регионах России

Фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 российских регионах. Как выяснил Telegram-канал «Shot проверка», ограничения коснутся Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска.

Кроме того, пиротехнические шоу не разрешили в Новый год в Краснодарском крае. Так, в Новороссийске запуск салютов ограничат с 29 декабря по 11 января. В Анапе от пиротехники просят воздержаться.

Запретов на использование фейерверков не вводили во Владивостоке. Также запускать салюты в новогоднюю ночь позволили жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там установят стенды о безопасных способах запуска пиротехники. Места площадок для салютов разместят на сайтах районных администраций. При этом официальное праздничное шоу не планируется.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мужчина запустил в квартире салют на сто залпов и устроил пожар.