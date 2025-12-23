Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:54, 23 декабря 2025Россия

Фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 регионах России

Фейерверки запретили запускать в Новый год в Екатеринбурге, Омске, Иркутске
Майя Назарова

Фото: Анатолий Жданов / РИА Новости

Фейерверки запретили запускать в новогоднюю ночь более чем в 15 российских регионах. Как выяснил Telegram-канал «Shot проверка», ограничения коснутся Екатеринбурга, Омска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска.

Кроме того, пиротехнические шоу не разрешили в Новый год в Краснодарском крае. Так, в Новороссийске запуск салютов ограничат с 29 декабря по 11 января. В Анапе от пиротехники просят воздержаться.

Запретов на использование фейерверков не вводили во Владивостоке. Также запускать салюты в новогоднюю ночь позволили жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Там установят стенды о безопасных способах запуска пиротехники. Места площадок для салютов разместят на сайтах районных администраций. При этом официальное праздничное шоу не планируется.

До этого сообщалось, что в Удмуртии мужчина запустил в квартире салют на сто залпов и устроил пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Массированный удар, предсказанный Зеленским, нанесен по территории Украины. В стране повсеместно отключают воду и электроэнергию

    «Экономическое чудо» России оказалось нереальным

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Названы самые выгодные направления для поездки на Новый год

    В России арестовали Гарри Каспарова

    Выдача кредитов в России упала

    Эмили Ратаковски снялась без бюстгальтера у рождественской елки

    Польша подняла в воздух истребители из-за активности России

    Раненый боец СВО 24 дня пролежал под мостом и выжил

    Москалькова раскрыла подробности о судьбе удерживаемых на Украине россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok