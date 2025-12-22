Реклама

Россия
10:05, 22 декабря 2025Россия

Россиянин запустил в квартире салют на сто залпов и устроил пожар

Житель Глазова поджег квартиру, запустив в ней салют на сто залпов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Удмуртии мужчина запустил в квартире салют на сто залпов и устроил пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в соцсети Max.

По словам соседей, вызвавших пожарных, сначала они услышали громкие хлопки за стеной, а затем почувствовали запах гари.

«Как выяснилось, 43-летний мужчина устроил салют прямо в своей гостиной, где поджег фейерверк на сто залпов», — говорится в сообщении.

Хозяин успел эвакуироваться до прибытия спасателей. В квартире наблюдалось плотное задымление, огонь перекинулся на мебель. Пожарные также обнаружили кота без признаков жизни, однако на свежем воздухе его удалось реанимировать.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил, что за запуск петард и фейерверков в Новый год россияне могут получить крупный штраф. Использовать пиротехнику нельзя во дворах многоквартирных домов — заряды рискуют попасть в окна и на балконы.

