Квартиры россиян атаковали клещи-елочники

Квартиры россиян из-за теплой зимы атаковали клещи-елочники

Квартиры россиян из-за теплой зимы атаковали хвойные клещи. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

По информации источника, в центральных регионах страны, где фиксируются нулевая и плюсовые температуры, активизировались «клещи-елочники», которые попадают в дом вместе с приобретенными на базарах живыми елками. Подобные случаи уже наблюдались в столичном регионе и Петербурге. Ввиду отсутствия морозов насекомые впадают в кратковременную спячку, которая быстро прерывается. При потеплении насекомые выходят наружу из-под снега и мха и начинают паразитировать на хвойных деревьях.

Попадая в теплую квартиру, «клещи-елочники» пробуждаются и могут кусать людей. Специалисты уточняют, что укус такого насекомого чреват заражением энцефалитом, боррелиозом и анаплазмозом. Опасных паразитов зачастую путают с жучками-короедами из-за схожего коричневого цвета. Как правило, клещи прячутся в трещинах ствола и еловых иголках.

Чтобы обезопасить себя, россиянам посоветовали интенсивно стряхивать праздничное дерево на улице перед тем, как занести в дом. Помимо этого, стоит проверить его на предмет заражения, оставив «отогреваться» на балконе либо в другой изолированной зоне на 12-24 часа.

Ранее врач Олег Морунов предупредил, что новогодняя елка может вызывать аллергию.