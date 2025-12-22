Реклама

22:07, 22 декабря 2025Забота о себе

Врач напомнил о скрытой опасности новогодней елки в доме

Врач Морунов предупредил, что новогодняя елка может вызвать аллергию
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Global Look Press

Главный символ Нового года в доме способен вызвать аллергическую реакцию. О скрытой опасности елки напомнил кандидат медицинских наук Олег Морунов, передает портал «Mail Здоровье».

По словам специалиста, аллергию может спровоцировать как живая ель, так и искусственная. Многие путают опасные симптомы с простудой. Первые признаки чаще всего появляются уже дома, через несколько часов или дней после установки елки, отметил врач.

Уточняется, что живая ель способна вызвать такую реакцию за счет плесени, смол и пыльцы, а искусственная — из‑за химических испарений и пыли. Клиническая картина зачастую напоминает ОРВИ, но без повышения температуры и выраженной ломоты в теле.

Обычно пациенты говорят о заложенности носа, чихании, насморке, зуде и покраснении глаз. Кроме того, также может появиться слезотечение, першение в горле и кашель, а при контакте с хвоей возникают кожные высыпания. Как пояснил доктор, на коре и хвое живой ели в теплой квартире активно размножаются плесневые грибы. На таком дереве может расплодиться до 50 видов плесени. Их споры попадают в воздух и раздражают дыхательные пути.

Морунов рекомендовал проявить бдительность, если насморк, чихание и зуд в глазах появляются вскоре после установки елки.

Ранее российский врач Александра Филева заявила, что живая елка способна спровоцировать аллергию. Впрочем, по ее словам, таить в себе опасность может и искусственная елка, особенно если она хранилась в пыльном месте. По словам Филевой, в этом случае на дереве накапливается большое количество домашней пыли, пылевых клещей и плесневых спор.

