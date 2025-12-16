Реклама

16:44, 16 декабря 2025Забота о себе

Врач предупредила о возможных опасностях новогодней елки

Врач-эксперт Филева: Живая елка способна спровоцировать аллергию
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio113 / Shutterstock / Fotodom

Новогодняя елка может стать причиной сильной аллергии, предупредила врач Александра Филева. О возможной опасности праздничного дерева она рассказала в беседе с РИАМО.

Врач отметила, что одной из причин аллергии сможет стать живое дерево. «Причиной становится не сама древесина, а микроскопическая плесень, развивающаяся в коре и на стволе, пока дерево перевозят и хранят перед продажей», — объяснила Филева. Кроме того, реакцию могут вызвать натуральные смолы, которые раздражают слизистые оболочки дыхательных путей.

При этом доктор уточнила, что опасность может представлять и искусственная елка, особенно если она хранилась в пыльном месте. По словам Филевой, в этом случае на дереве накапливается большое количество домашней пыли, пылевых клещей и плесневых спор.

Когда елку достают перед праздниками, аллергены активно распространяются в воздухе и могут вызывать неприятные симптомы: внезапный насморк с заложенностью и обильными выделениями из носа, частое чихание, покраснение и зуд в глазах, сухой кашель. Филева добавила, что в редких случаях искусственная елка способна спровоцировать кожные высыпания.

Врач уточнила, что эти симптомы похожи на симптомы простуды, но при аллергии не поднимается температура тела. В то же время доктор подчеркнула, что, чтобы разобраться с причиной недомогания, необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт, гериатр Андрей Ильницкий назвал неочевидные способы сохранить ясный ум после 60 лет. По его мнению, в зрелом возрасте полезно ходить на экскурсии, проводить духовные практики и знакомиться с новыми людьми.

