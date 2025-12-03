Реклама

15:27, 3 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты три неочевидных способа сохранить ясный ум после 60 лет

Врач Ильницкий: Духовные практики помогут сохранить здоровье мозга после 60 лет
Наталья Обрядина1

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Существует множество простых способов укрепить когнитивное здоровье, заявил врач-терапевт, гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий. Три самых неочевидных из них он раскрыл «Ленте.ру».

По словам Ильницкого, сохранить ясный ум после 60 лет помогут духовные практики, такие как медитации, чтение философской или религиозной литературы. Этот метод особенно подойдет людям, сильно ограниченным в подвижности из-за заболеваний, ведь в его основе — поиск внутренней цели и смысла даже в сложной ситуации.

Второй совет врача — расширить круг общения. «Новые люди — это новые темы для разговоров, новые точки зрения — все это считается отличной гимнастикой для ума. Можно общаться с соседями, знакомыми по интересам, бывшими коллегами. При этом не стоит пренебрегать и цифровой социализацией: переписка в мессенджерах, звонки по видеосвязи, комментарии в соцсетях в определенной мере стимулируют работу мозга», — заверил гериатр.

Не менее полезными для профилактики возрастных когнитивных нарушений будут походы на экскурсии, считает Ильницкий. Он объяснил, что во время экскурсии человек не просто гуляет, он получает новую информацию, обрабатывает зрительные образы, общается с другими участниками группы. Такая мультизадачность невероятно полезна для здоровья мозга.

Ранее невролог Виктор Диас назвал неочевидный признак начинающейся деменции. Специалист уточнил, что у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром заходящего солнца — состояние, при котором проявления болезни обостряются поздно вечером.

