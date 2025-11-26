Забота о себе
Назван неочевидный ранний симптом деменции

Невролог Диас: Пациенты не замечают деменцию из-за синдрома заходящего солнца
Пациенты с деменцией могут долгое время не замечать болезнь из-за одной ее особенности. Об этом неочевидном раннем симптоме заболевания невролог Виктор Диас рассказал изданию Daily Mail.

Специалист уточнил, что у каждого пятого человека с деменцией встречается так называемый синдром заходящего солнца — состояние, при котором проявления болезни обостряются поздно вечером. Например, человек не может вспомнить, где находится, кто его окружает и как выполнять обычные действия.

Невролог отметил, что это состояние хорошо знакомо людям с диагностированной деменцией и их родственникам, но не все знают, что первые проявления синдрома часто возникают задолго до постановки диагноза. При этом, по словам врача, многие люди их просто не замечают, так как симптомы поначалу легкие и продолжаются недолго. Они могут включать легкую спутанность сознания по вечерам, раздражительность или тревожность.

Невролог подчеркнул, что наличие этих признаков необязательно указывает на слабоумие, но требует внимания, особенно если приступы повторяются и на их фоне происходит нарушение сна.

Ранее руководитель Центра когнитивного здоровья ФГБНУ РЦНН Юлия Шпилюкова назвала факторы, которые увеличивают риск развития деменции. По ее мнению, в пожилом возрасте болезнь может возникнуть из-за депрессии и социальной изоляции.

