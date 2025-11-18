Названы два увеличивающих риск развития деменции фактора

Врач Шпилюкова: Депрессия и социальная изоляция повышают риски развития деменции

Существуют два неочевидных фактора, которые увеличивают риск развития деменции в пожилом возрасте, заявила руководитель Центра когнитивного здоровья ФГБНУ РЦНН, эксперт Фонда развития отечественной науки, техники и медицины (ФРОНТМЕД) Юлия Шпилюкова. Их врач перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Первым фактором Шпилюкова назвала депрессию. Однако, по ее словам, у тех, кто успешно вывел это заболевание в ремиссию с помощью психотерапии или медикаментов, риск деменции снижается до уровня людей, у которых депрессии никогда не было.

Второй фактор — это социальная изоляция, подчеркнула врач. «Ограничение общения может стать как триггером для дебюта заболевания, так и его "ускорителем". Поэтому регулярное общение и вовлеченность в общественную жизнь становятся не просто желательными, а жизненно важными для поддержки когнитивного здоровья», — подчеркнула она.

Как отметила врач, профилактика деменции предполагает комплексный подход, включающий не только поддержание эмоционального и социального здоровья, но и регулярную физическую активность, а также соблюдение режима сна и отдыха.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как замедлить развитие деменции. С этой целью он посоветовал следить за здоровьем сосудов.