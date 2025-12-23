Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:19, 23 декабря 2025Культура

Российская певица назвала Долину посмешищем

Певица Виктория Цыганова назвала посмешищем Ларису Долину
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российская певица Виктория Цыганова назвала Ларису Долину посмешищем из-за реакции публики на ее выступления. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Цыганова заявила, что народную артистку России «освистали на главном новогоднем мероприятии страны», и опубликовала серию видео, на которых зрители выражают недовольство присутствием Долиной на сцене. «Теперь Долина сталкивается не с бурными овациями, а с недовольным ропотом и оскорблениями», — подчеркнула Цыганова.

Певица отметила, что не знает, зачем ее коллега продолжает выступать перед публикой, «которая ее ненавидит». «Неужели она настолько оторвана от реальности, что даже не понимает, каким посмешищем выглядит?» — высказалась Цыганова.

Лариса Долина 21 декабря впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда по квартире, которую продала исполнительница. Она выступила на концерте «Рождество Григория Лепса». Отмечалось, что певица столкнулась с неодобрением публики, ее выход на сцену сопровождался свистом и неодобрительным гулом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы «Ахмата» записали видео с просьбой к силовикам

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    WhatsApp отреагировал на ограничение работы в России

    Автокредитование в России схлопнулось

    Россияне назвали способы потратить годовую премию

    Раскрыты сроки выхода важнейшего продукта Apple

    В России виновник ДТП увез на капоте водителя пострадавшей машины и попал на видео

    Фон дер Ляйен назвали новым рейхсфюрером

    Сихарулидзе рассказал о желании одной страны переманить пять российских фигуристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok