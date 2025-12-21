Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
22:13, 21 декабря 2025Культура

Долина начала стремительно терять поддержку зрителей

«Абзац»: Зрители на концертах начали встречать Долину неодобрительным гулом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российская певица Лариса Долина на первых после судов за квартиру выступлениях столкнулась с неодобрением публики. Теперь ее выход на сцену сопровождается не громкими аплодисментами, а свистом и неодобрительным гулом, или же вовсе молчанием. На это обратило внимание издание «Абзац».

На опубликованных кадрах видно, что, когда артистка вышла на сцену, в зрительном зале на это практически никак не отреагировали. Раздалось лишь несколько хлопков. «Публика демонстративно игнорирует ее выступления», — пишет «Абзац».

Долина 21 декабря впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда по квартире, которую продала исполнительница. Она выступила на концерте «Рождество Григория Лепса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина рассказал о сообщении Дмитриева из Майами

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Страны Евросоюза захотели потребовать исключить их из кредитования Киева

    В России вручили премию мира имени Льва Толстого трем иностранным лидерам

    Долина начала стремительно терять поддержку зрителей

    Китайского теннисиста дисквалифицировали на 12 лет за договорные матчи

    На Западе заявили о провале аферы ЕС с российскими активами

    Зеленский рассказал о предложении США провести трехстороннюю встречу с участием России

    Песков указал на недостаточную глубину некоторых вопросов на прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok