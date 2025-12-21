Реклама

Культура
21:18, 21 декабря 2025Культура

Долина впервые вышла на сцену после объявления решения суда по квартире

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после объявления решения Верховного суда, сообщает Telegram-канал Super.ru.

По его данным, выступила на сегодняшнем концерте «Рождество Григория Лепса» под почти полный штиль в зале: публика приняла Долину сдержанно, без бурных оваций.

В конце выступления певица поздравила зрителей с предстоящими праздниками и сразу же скрылась за кулисами молча.

Если после Нового года наступит оттепель, вы знаете, кто был инициатором.

Ранее Верховный суд России принял решение по делу Долиной в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье. Если певица и ее родные не покинут жилплощадь добровольно в ближайшее время, Мосгорсуд рассмотрит вопрос о принудительном выселении.

