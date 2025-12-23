Российский подросток расправился с матерью и покушался на брата

В Сочи возбудили дело по факту попытки убийства семьи

В Сочи возбудили дело по факту попытки расправы над семьей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 22 декабря 17-летний подросток и его мать находились дома на улице Куйбышева. Сын нанес потерпевшей множественные удары кухонным ножом, которые оказались несовместимы с жизнью. После этого он позвал домой младшего брата и несколько раз ударил его ножом в живот. Пострадавший смог выбежать из квартиры и позвать на помощь.

Тело подростка было обнаружено на месте происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следователи и криминалисты провели осмотр места преступления. Ведется комплекс действий для закрепления доказательной базы. Также назначены необходимые экспертизы.

