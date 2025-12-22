Реклама

16:01, 22 декабря 2025Силовые структуры

Грабитель жестоко запытал в квартире трех россиянок

В Калининградской области арестовали мужчину за тройное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Калининградский Следком»

В Калининградской области арестовали мужчину за тройную расправу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 26 мая 1999 года на улице Карла Маркса обнаружили 82-летнюю пенсионерку, ее 51-летнюю дочь и 21-летнюю внучку. 51-летняя женщина была связана, а на ее шее находились резаные раны. Такие же травмы присутствовали и у студентки. Пожилую женщину забили. При этом из квартиры похитили 18 тысяч долларов.

Сразу установить злоумышленника не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи СК совместно с оперативниками МВД России установили, что следы, изъятые на месте преступления, принадлежат 48-летнему жителю региона.

Установлено, что в то время ему был 21 год и он учился с пострадавшей девушкой в одном учебном заведении и знал, что ее отец капитан дальнего плавания и в ее квартире может находиться крупная сумма денег. На его причастность к преступлению также указывают показания установленных в настоящее время свидетелей и очевидцев.

Подозреваемый задержан, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что оставившая дома годовалого ребенка россиянка получила 16 лет колонии.

