Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:14, 22 декабря 2025Силовые структуры

Оставившая дома годовалого ребенка россиянка получила 16 лет колонии

Во Владимирской области заморившую голодом ребенка приговорили к 16 годам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Во Владимирской области заморившую голодом ребенка приговорили к 16 годам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статьям 156 («Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 20-летняя женщина в 2024 году рассталась с сожителем и у нее возникло неприязненное отношение к их общему годовалому сыну. Она решила избавиться от ребенка. Злоумышленница оставила ребенка одного в съемной квартире без еды и воды на длительное время, в результате он не пережил этого. При этом отцу ребенка и родственникам она заявила, что мальчик находится с няней.

После обнаружения тела с целью сокрытия преступления мать положила его в коробку с вещами и игрушками, а затем отнесла в палисадник рядом с домом. Соседи обнаружили тело примерно через две недели.

Суд приговорил ее к 16 годам и одному месяцу колонии общего режима. Также в пользу отца ребенка взыскана моральная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Россиянам дали два совета по выбору качественной гирлянды

    Демократы потребовали расследовать сделки Уиткоффа

    МОК официально пригласил на Олимпиаду-2026 еще одного российского спортсмена

    Туриста нашли бездыханным в номере роскошного отеля Таиланда после встречи с трансгендером

    В Польше признали беззащитность Европы перед «Орешником»

    Голикова заявила об изменении в ситуации с рождаемостью в России

    В России раскритиковали озвученный в США призыв по переговорам с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok