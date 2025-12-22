Оставившая дома годовалого ребенка россиянка получила 16 лет колонии

Во Владимирской области заморившую голодом ребенка приговорили к 16 годам

Во Владимирской области заморившую голодом ребенка приговорили к 16 годам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статьям 156 («Неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним») и 105 («Убийство») УК РФ.

Как установил суд, 20-летняя женщина в 2024 году рассталась с сожителем и у нее возникло неприязненное отношение к их общему годовалому сыну. Она решила избавиться от ребенка. Злоумышленница оставила ребенка одного в съемной квартире без еды и воды на длительное время, в результате он не пережил этого. При этом отцу ребенка и родственникам она заявила, что мальчик находится с няней.

После обнаружения тела с целью сокрытия преступления мать положила его в коробку с вещами и игрушками, а затем отнесла в палисадник рядом с домом. Соседи обнаружили тело примерно через две недели.

Суд приговорил ее к 16 годам и одному месяцу колонии общего режима. Также в пользу отца ребенка взыскана моральная компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.

