Оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие

В Норильске арестовали женщину, заморившую голодом пятимесячного сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, женщина проживала в квартире на улице Бегичева с тремя дочерьми и пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря женщина ушла из дома к знакомому и оставила детей одних, без еды и присмотра. В результате мальчик не пережил длительного голодания.

Две младшие дочери доставлены в медицинское учреждение, а старшая помещена в социальный приют.

В процессе осмотра места происшествия следователи не обнаружили продуктов в холодильнике. Женщину допросили об обстоятельствах случившегося. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

