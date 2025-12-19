Реклама

Силовые структуры
18:47, 19 декабря 2025Силовые структуры

Внучка под наркотиками сжила со свету бабушку из-за коммуналки в российском городе

В Калининграде под суд пошла женщина за убийство своей бабушки за долги по ЖКХ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Калининградский областной суд рассмотрит уголовное дело 38-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании и расправе над своей бабушкой из-за долгов по ЖКХ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, с июня по декабрь 2024 года женщина жила с бабушкой 1945 года рождения. Между ними сложились конфликтные отношения из-за разногласий по оплате задолженности по коммунальным платежам. Внучка систематически била пожилую родственницу, а в ночь на 17 декабря 2024 года под воздействием алкоголя и наркотиков сжила ее со свету. Во время очередной ссоры обвиняемая дважды ударила бабушку по голове, а затем схватила за шею и сжала ее.

Внучку обвинили по статьям 117 («Истязание») и 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 17-летняя россиянка изрезала своего новорожденного ребенка канцелярским ножом и убрала в пакет.

