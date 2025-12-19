Юная россиянка изрезала своего новорожденного ребенка канцелярским ножом и убрала в пакет

В Алтайском крае мать-подросток зарезала своего новорожденного ребенка

В Алтайском крае 17-летняя россиянка изрезала своего новорожденного ребенка канцелярским ножом и убрала в пакет. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Фигурантка — жительница Барнаула. Она обвиняется по статье 106 УК РФ («Убийство матерью»). Все материалы ее уголовного дела переданы в суд.

По данным следствия, девушка длительное время скрывала беременность. Утром 10 октября, оставшись одна, после того как родители ушли из дома, она родила здорового ребенка. Спустя несколько часов мать-подросток взяла канцелярский нож и изрезала его. От полученных ран младенец не выжил. Расправившись с ним, обвиняемая убрала его в полиэтиленовый пакет, который выкинула вблизи дома.

