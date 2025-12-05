Россиянин изрезал ножом отчима и вколол матери в плечо неизвестное вещество

В Москве задержали мужчину, убившего отчима и отравившего мать уколом в плечо

В Москве задержан мужчина, изрезавший ножом отчима и решивший расправиться со своей матерью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

По информации Telegram-канала «112», фигурант дейтсвовал вместе с приятелем.

По данным правоохранителей, все произошло в ночь на 5 декабря в квартире жилого дома, расположенного на улице Бутырский Вал. Задержанный вместе с приятелем проник в квартиру к своей 60-летней матери и ее сожителю. Они напали на мужчину с ножом и ударили его 29 раз. От полученных ран он не выжил.

По информации «112», после этого они порезали мать. Кроме того, ей в плечо вклоли какое-то вещество. Женщину госпитализировали, врачи спасли ее.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка подозревается в расправе над матерью.