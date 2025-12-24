Реклама

15:09, 24 декабря 2025Экономика

На Тайване произошло мощное землетрясение

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: MD_Photography / Shutterstock / Fotodom  

На Тайване в среду, 24 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:47 (12:47 мск) на юго-востоке острова, в уезде Тайдун. Их эпицентр располагался в 90 километрах к северо-востоку от второго по величине города Тайваня, Гаосюна. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Накануне стало известно, что в Каспийском море произошло сильное землетрясение, магнитуду которого сейсмологи оценили в 5,1. Эпицентр подземных толчков находился в 129 километрах к северо-западу от города Туркменбаши с населением в 68 тысяч человек.

