В Каспийском море произошло мощное землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Каспийском море во вторник, 23 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки произошли у берегов Туркменистана в 09:32 по местному времени (07:32 мск). Их эпицентр располагался в 129 километрах к северо-западу от города Туркменбаши с населением в 68 тысяч человек и в 158 километрах к северо-востоку от столицы Азербайджана Баку. Очаг залегал на глубине 57 километров. Информация о разрушениях и пострадавших в результате стихийного бедствия не поступала.

Накануне стало известно, что в Папуа-Новой Гвинее зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4. Угрозу цунами в стране при этом не объявляли.