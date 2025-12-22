Реклама

Экономика
14:32, 22 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Папуа-Новой Гвинее
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Merih Salmaz / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 22 декабря, в 20:31 по местному времени (13:31 мск). Их магнитуда достигала 6,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 450 километрах к северо-западу от города Порт-Морсби с населением 283 тысячи человек и в 35 километрах к северу от Гороки с населением 18,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 88 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Угрозу цунами в стране не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Афганистане. Подземные толчки сейсмографы зарегистрировали ранним утром 19 декабря. Эпицентр сейсмоявления располагался в 61 километре от города Кундуз на северо-востоке страны, а очаг залегал на глубине 35 километров.

