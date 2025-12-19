В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

В Афганистане зафиксировано землетрясение. Об этом уведомляет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки сейсмографы зарегистрировали ранним утром 19 декабря. Эпицентр сейсмоявления располагался в 61 километре от города Кундуз на северо-востоке страны, а очаг залегал на глубине 35 километров. Магнитуда землетрясения составила 5,7. О пострадавших и разрушениях вследствие природного бедствия не сообщалось.

Ранее сегодня два землетрясения зарегистрировали у побережья Курильских островов. Магнитуда первого землетрясения достигла 4,9, а второго — 4,6. Сейсмотолчки такой силы, хоть и произошли в Тихом океане, ощущались на острове Шикотан — там чувствовалось землетрясение силой 2-3 балла. Угрозу цунами не объявляли.

За день до этого землетрясение случилось на Камчатке. Его магнитуда составила 6,6, а эпицентр был зафиксирован в 99 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.