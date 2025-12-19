Реклама

08:02, 19 декабря 2025Экономика

Два землетрясения обрушились на российский регион

Сейсмолог Семенова: Землетрясения магнитудой до 4,9 произошли у побережья Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Два землетрясения произошли в Тихом океане у побережья Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 19 декабря. Магнитуда первого землетрясения достигала 4,9, а последовавшего за ним — 4,6. Это сейсмологи считают ощутимыми явлениями.

«Их эпицентры находились в 78 и 139 километрах юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан», — уточнила Семенова. По ее словам, оба обрушившихся на российский регион землетрясения могли почувствовать на Шикотане силой 2-3 балла. О пострадавших и разрушениях не сообщается, угрозу цунами не объявляли.

Днем ранее мощное землетрясение произошло рядом с восточным побережьем Камчатки. Магнитуда подземных толчков достигала 6,6. Эпицентр явления располагался в 99 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 километра. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения информация не уточнялась.

