Экономика
17:00, 18 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,6
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Globallookpress.com

В Тихом океане рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе.

Подземные толчки в 00:37 пятницы, 19 декабря, по местному времени (15:37 четверга мск). Их магнитуда достигала 6,6 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления располагался в 99 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 километра. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения информация не уточнялась.

Ранее ощутимое землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня. Подземные толчки зафиксировали в четверг, 18 декабря, в 19:32 по местному времени (14:32 мск). Их магнитуда достигала 5,1. Эпицентр явления находился в 18,3 километра к северо-востоку от округа Хуалянь. Очаг залегал на глубине 31,6 километра. О пострадавших и разрушениях ничего не известно.

