Экономика
16:12, 18 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на Тайване
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мощное землетрясение произошло у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает Центральное метеорологическое управление страны.

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 18 декабря, в 19:32 по местному времени (14:32 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 18,3 километра к северо-востоку от округа Хуалянь. Очаг залегал на глубине 31,6 километра. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения информация не поступала.

Ранее землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Вануату. Подземные толчки зафиксировали в 12:59 по местному времени (04:59 мск), их эпицентр располагался в 82 километрах к юго-востоку от города Исангел с населением около 1,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 километра.

