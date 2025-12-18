В одной стране произошло мощное землетрясение

В Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,2

В Вануату в четверг, 18 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. О стихийном бедствии в этой стране сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 12:59 по местному времени (04:59 мск), их эпицентр располагался в 82 километрах к юго-востоку от города Исангел с населением около 1,5 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 52 километра. О пострадавших и повреждениях в результате случившегося не сообщалось.

