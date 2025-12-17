Реклама

Турки испугались скорого землетрясения после сильного отлива

Habertürk: Мраморное море отступило от берега Турции на 20 метров
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Archphotos / Shutterstock / Fotodom  

Мраморное море отступило от берега Турции на 20 метров. Местные жители испугались, что столь сильный отлив служит предвестником скорого землетрясения. Об этом сообщила газета Habertürk.

Согласно данным источника, наиболее резко это явление выражено на западе страны, в районе Мармара Эреглиси города Текирдаг. В результате мощного отлива у побережья выступили песчаные «острова», а несколько лодок, которые стояли недалеко от берега, оказались на мели.

Позднее специалисты турецкой Обсерватории Кандилли заявили, что подобные сильные колебания уровня моря, скорее всего, произошли в результате скачка атмосферного давления, и не стоит связывать это явление с землетрясением. Между тем ученые добавили, что Мраморное море находится в районе активного Северо-Анатолийского тектонического разлома.

Ранее стало известно, что Япония сдвинулась на несколько сантиметров после недавнего землетрясения магнитудой 7,6.

