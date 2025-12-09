Реклама

Экономика
13:53, 9 декабря 2025Экономика

Япония сдвинулась после мощного землетрясения

Мощное землетрясение сместило Японию на девять сантиметров на восток
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

Япония сдвинулась на восток в результате мощного землетрясения, произошедшего накануне. Об этом со ссылкой на документ Геопространственного информационного управления сообщило агентство РИА Новости.

В источнике уточняется, что стихийное бедствие привело к смещению земной коры в районе эпицентра приблизительно на девять сантиметров. «На электронном геодезическом пункте "Хигаси-дори 2", расположенном близ зоны эпицентра, было зафиксировано смещение около девяти сантиметров в восточном направлении», — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,6 обрушилось на север Японии в понедельник в 23:15 по местному времени, объявлялась угроза цунами. За последующие 14 часов в стране зафиксировали 14 афтершоков магнитудой от 3,6 до 6,4.

