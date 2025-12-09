Реклама

Экономика
13:20, 9 декабря 2025Экономика

В Японии после мощного землетрясения зафиксировали 14 подземных толчков

За 14 часов мощного землетрясения в Японии зафиксировали 14 афтершоков
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Mandatory credit Kyodo / Reuters

В Японии за 14 часов после мощного землетрясения магнитудой 7,6, произошедшего накануне, было зафиксировано 14 афтершоков. Соответствующий подсчет на основе данных Главного метеорологического управления страны выполнили в агентстве РИА Новости.

Минимальную магнитуду этих подземных толчков сейсмологи оценили в 3,6, а максимальную — в 6,4, что считается мощным землетрясением. Глубина очагов залегания варьировалась от 50 до 10 километров.

Метеорологи предполагают, что в течение недели на острове Хоккайдо и в районе Санрику может произойти «гигантское землетрясение», более мощное, чем обычно.

После сильного землетрясения, которое обрушилось 8 декабря на восточное побережье префектуры Аомори на севере Японии, в стране объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Спустя несколько минут после подземных толчков произошел сильный афтершок, ощущавшийся в том числе в Токио.

