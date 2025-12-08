В Японии объявили угрозу цунами после мощного землетрясения

На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 7,6, объявлена угроза цунами

В Японии в понедельник, 8 декабря, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7,6, объявлена угроза цунами. Об этом сообщается на сайте Японского метеорологического агентства.

Землетрясение произошло в 23:15 (17:15 по московскому времени) у восточного побережья префектуры Аомори, расположенной на севере страны. Согласно информации источника, очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров. Для восточного и северо-восточного побережья Японии объявили угрозу цунами высотой до трех метров. Уточняется, что спустя несколько минут после землетрясения на севере страны зарегистрировали сильный афтершок, который ощущался в том числе в Токио.

Информации о повреждениях и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее в Японии предсказали разрушительные землетрясения. Так, в проекте правительственного доклада сообщалось, что на территории рядом с Токио в ближайшие 30 лет с вероятностью около 70 процентов ожидаются подземные толчки, которые унесут жизни до 18 тысяч человек, разрушат около 400 тысяч зданий и причинят экономический ущерб в размере 83 триллионов иен (примерно 535 миллиардов долларов).