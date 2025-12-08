Реклама

09:35, 8 декабря 2025Экономика

Японии предрекли разрушительное землетрясение

Kyodo: Землетрясение магнитудой 7,3 в Токио разрушит около 400 тысяч зданий
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Kirby Lee-Imagn Images / Reuters

Разрушительное землетрясение, которое с высокой долей вероятности может произойти недалеко от Токио и прилегающих к городу районов в ближайшие десятилетия, способно унести жизни до 18 тысяч человек, разрушить около 400 тысяч зданий и причинить экономический ущерб в размере 83 триллиона иен (примерно 535 миллиардов долларов). Об этом сообщило агентство Киодо и издание Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада.

Подобные последствия, в соответствии с расчетами специалистов, возможны в том случае, если рядом с японской столицей произойдет землетрясение магнитудой 7,3. Вероятность столь мощных подземных толчков в этой локации в ближайшие 30 лет в правительстве оценили приблизительно в 70 процентов. По оценке экспертов, в результате стихийного бедствия 4,8 миллиона жителей Японии не смогут вернуться в свои дома по причине частичного или полного обрушения зданий.

Согласно аналогичному прогнозу, выпущенному в 2013 году, при наихудшем сценарии Японии предрекали 23 тысячи жертв и ущерб в 95 триллионов иен (около 613 миллиардов долларов) в результате землетрясения. Между тем по новым оценкам существует больше рисков для ключевой инфраструктуры: так, при сильных подземных толчках отключения электроэнергии могут затронуть около 16 миллионов точек энергоснабжения — это на четыре миллиона больше, чем по старому прогнозу. Помимо этого, в случае разрушительного стихийного бедствия для примерно двух миллионов человек доступ к канализации станет невозможен (против 1,5 миллиона по расчетам 2013-го). Увеличение возможных показателей объясняется тем, что специалисты приняли во внимание ранее не учитываемые факторы. В их числе — вероятность остановки очистных сооружений в случае масштабных перебоев со светом, рост населения Токио и связанное с ним увеличение нагрузки нагрузки на жизненно важную инфраструктуру.

Официально обнародовать новую оценку правительства могут уже в декабре 2025 года.

Ранее турецкие сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2 в Стамбуле.

