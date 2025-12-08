Российская больница пострадала от мощного землетрясения

В здании Северо-Курильской больницы прорвало трубу отопления из-за землетрясения

Здание Северо-Курильской больницы пострадало от мощного землетрясения, которое обрушилось на побережье. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

«Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больнице», — рассказали в ведомстве.

О землетрясении в Тихом океане рядом с побережьем северных Курил ранее сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки зафиксировали ночью понедельника, 8 декабря. Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился 76 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, а очаг залегал на глубине 63 километров. По прогнозам сейсмолога, жители острова Парамушир могли ощутить подземные толчки силой 4 балла. При этом угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее землетрясение произошло в Краснодарском крае. Подземные толчки зафиксировали в субботу, 6 декабря, в 13:13 по московскому времени. Их магнитуда достигала 4,1. Эпицентр явления располагался в 49 километрах от Сочи, очаг залегал на глубине 10 километров.