Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:30, 8 декабря 2025Экономика

Российская больница пострадала от мощного землетрясения

В здании Северо-Курильской больницы прорвало трубу отопления из-за землетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: CDC / Unsplash

Здание Северо-Курильской больницы пострадало от мощного землетрясения, которое обрушилось на побережье. Об этом сообщает прокуратура российского региона в своем Telegram-канале.

«Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы в здании Северо-Курильской центральной районной больнице», — рассказали в ведомстве.

О землетрясении в Тихом океане рядом с побережьем северных Курил ранее сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Подземные толчки зафиксировали ночью понедельника, 8 декабря. Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился 76 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, а очаг залегал на глубине 63 километров. По прогнозам сейсмолога, жители острова Парамушир могли ощутить подземные толчки силой 4 балла. При этом угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее землетрясение произошло в Краснодарском крае. Подземные толчки зафиксировали в субботу, 6 декабря, в 13:13 по московскому времени. Их магнитуда достигала 4,1. Эпицентр явления располагался в 49 километрах от Сочи, очаг залегал на глубине 10 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп разочаровался в Зеленском. Украинский лидер до сих пор не прочитал мирный план США

    ВСУ нанесли прицельный удар по ехавшему на велосипеде россиянину

    Восемь человек отправили за решетку из-за хищения выплат у бойцов СВО

    Семейную ипотеку россиянам начнут выдавать по-новому

    В России захотели ограничить время нахождения мигрантов в стране

    Американские компании заявили о желании расширить присутствие в России

    Названа главная проблема американского B-21

    Раскрыт процент бесплодия у россиян

    Названы сферы экономики России с самым сильным кадровым голодом

    Женщина с двумя влагалищами рассказала о своей интимной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok