Экономика
17:50, 6 декабря 2025Экономика

В курортном регионе России произошло землетрясение

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,1
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетЗемлетрясения в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодарском крае произошло землетрясение, магнитуда которого составила 4,1. Данные об этом разместил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр на своем сайте.

Согласно опубликованной информации, толчки зафиксировали в 13:13 по московскому времени в 49 километрах к северо-западу от Сочи и в 8 километрах к северо-востоку от поселка Лазаревское. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.

По информации портала 93.ru, большинство жителей курортного региона России землетрясения не почувствовали. Однако явление ощутили жители Лазаревского и окрестностей. По их словам, толчки продолжались несколько секунд. «У меня дом тряхнуло, думала, сейчас сложится», — рассказала женщина, оказавшаяся в зоне колебаний.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали в ночь на 5 декабря у побережья Камчатки. Эпицентр находился в 78 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

