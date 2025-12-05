Мощное землетрясение произошло в российском регионе

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 5,4, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы (КФ ФИЦ ЕГС) РАН.

Подземные толчки произошли в ночь на 5 декабря. Эпицентр землетрясения находился в 78 километрах на юго-востоке от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 62 километра под морским дном.

Согласно данным МЧС, жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки как землетрясение не сильнее четырех баллов. Информация о разрушениях и пострадавших не уточняется.

Ранее землетрясение произошло в Алматы. Магнитуда явления составила 3.