В Алматы ощутили землетрясение магнитудой 3

Жители Алматы почувствовали подземные толчки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на юго-востоке от Алматы, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Землетрясение произошло в 12:30. Очаг залегал на глубине пяти километров, а магнитуда составила 6,7.

В столице Казахстана землетрясение по своей силе соответствовало трем баллам по шкале Рихтера. В Алматинской области эхо землетрясения докатилось до городов Алатау, Есик, Талгар, Каскелен и Қонаев, а также сел Кегенского, Райымбекского, Энбекшиказахского, Талгарского, Енбекшиказахского, Уйгурского, Карасайского, Илийского и Жамбылского районов. Толчки ощутили и в других регионах республики: в Жетысуской и Жамбылской областях магнитуда землетрясения составила два балла. Несколько школ были эвакуированы, о пострадавших не сообщается.

Ранее мощное землетрясение произошло в 216 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его магнитуда достигла 5.