Мощное землетрясение произошло в российском регионе

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Камчатском крае произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе.

Подземные толчки зафиксировали в 14:05 по координированному всемирному времени (UTC) или в 17:05 по московскому. Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 216 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 34,2 километра. О разрушениях и пострадавших в российском регионе информация не поступала.

Неделей ранее мощное землетрясение произошло в Японии. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 25 ноября, в 18:01 по местному времени (в 12:01 мск). Их магнитуда достигала 5,3. Эпицентр явления находился на территории региона Кюсю, а очаг залегал на глубине 10 километров. Другие подробности о землетрясении не раскрывались. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информации не поступало.