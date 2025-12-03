Реклама

Экономика
20:04, 3 декабря 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в российском регионе

В Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 5,0
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясения в Японии

Фото: Belish / Shutterstock / Fotodom  

В Камчатском крае произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе.

Подземные толчки зафиксировали в 14:05 по координированному всемирному времени (UTC) или в 17:05 по московскому. Их магнитуда достигала 5,0 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 216 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 34,2 километра. О разрушениях и пострадавших в российском регионе информация не поступала.

Неделей ранее мощное землетрясение произошло в Японии. Подземные толчки зафиксировали во вторник, 25 ноября, в 18:01 по местному времени (в 12:01 мск). Их магнитуда достигала 5,3. Эпицентр явления находился на территории региона Кюсю, а очаг залегал на глубине 10 километров. Другие подробности о землетрясении не раскрывались. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях информации не поступало.

