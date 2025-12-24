Реклама

15:20, 24 декабря 2025

Пригожин заявил о пользе скандала с квартирой для карьеры Долиной

Продюсер Пригожин: Карьера Долиной не пострадала на фоне скандала с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что скандал с квартирой оказал благоприятное влияние на популярность певицы Ларисы Долиной. Его комментарий приводит «Абзац».

«Она уже в таком возрасте, когда карьера давно сложилась. Чем больше скандала, тем больше славы», — считает медиаменеджер.

Пригожин усомнился в том, что резонансное дело может негативно повлиять на популярность Долиной, поскольку «люди на плохое идут больше, чем на хорошее». Продюсер добавил, что Верховный суд вынес справедливое решение в пользу покупательницы квартиры Полины Лурье, но карьера артистки при этом не пострадала.

Ранее стало известно, что Долина примет участие в новогодних музыкальных программах на Первом канале и ВГТРК. Певица появится на праздничном концерте «Наш Новый год», программу покажут 1 января на Первом канале. Она также примет участие в шоу «Песня года» на телеканале «Россия», где российские исполнители подведут музыкальные итоги года.

