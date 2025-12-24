Реклама

10:41, 24 декабря 2025

Стало известно о выступлениях Ларисы Долиной в новогодних шоу

ТАСС: Первый канал и ВГТРК включили выступления Долиной в новогодние шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская певица Лариса Долина примет участие в новогодних музыкальных программах на Первом канале и ВГТРК. Об этом сообщается в пресс-релизах телеканалов, передает ТАСС.

Артистка появится на праздничном концерте «Наш Новый год», где споет с Еленой Север. Программу покажут 1 января на Первом канале. Долина также примет участие в шоу «Песня года» на телеканале «Россия», где российские исполнители подведут музыкальные итоги года.

Ранее стал известно, что на сольный концерт Ларисы Долиной в Москве продали чуть больше половины билетов. Сообщается, что площадка, на которой будет проходить концерт, рассчитана на 92 места, из них 45 мест остались свободными. Однако организаторы концерта заявили, что спрос на концерты Долиной все же существует.

