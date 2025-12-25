Лидер преступного мира России пришел проститься с авторитетным бизнесменом Авериным

Вор в законе Шакро Молодой пришел проститься с Виктором Авериным

Лидера преступного мира России Захария Калашова, известного как вор в законе Шакро Молодой, заметили на церемонии прощания с авторитетным бизнесменом Виктором Авериным. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, у вора в законе серьезные проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он решил лично проститься с Авериным.

20 декабря Виктор Аверин управлявший лодкой погиб в яхт-клубе в Мытищах, это произошло в результате того, что плавсредство перевернулось. На борту судна также находились адвокат Виктор Перекатов, азербайджанский бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, отец гендиректора «Русгидро» Виктор Хмарин-старший и телохранитель Иван Абрамушин.