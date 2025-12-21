Раскрыты личности находившихся вместе с экс-лидером ОПГ на перевернувшейся в Мытищах лодке

На перевернувшейся в мытищинском яхт-клубе лодке находилось по меньшей мере шесть человек. Об этом в своем Telegram сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что в субботу, 20 декабря, в яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка. Источники телеканала рассказали, что на борту судна находились адвокат Виктор Перекатов, азербайджанский бизнесмен Шамистан Исмаил Оглы Алиев, отец гендиректора «Русгидро» Виктор Хмарин — старший и телохранитель Иван Абрамушин.

Из раскрытых данных следует, что на лодке присутствовала 18-летняя модель Екатерина Леонова. Сообщается, что на борту был один из экс-лидеров объединенной преступной группировки (ОПГ) «Солнцевские», Виктор Аверин. Мужчину спасти не удалось.

Пассажиры были эвакуированы с судна вечером в субботу. Источники канала рассказали, что пострадавшие возвращались в яхт-клуб с осмотра лесного участка в Пестово на берегу одноименного водохранилища. Считается, что причиной крушения лодки мог стать ее контакт со льдом — она до сих пор находится в перевернутом состоянии.

