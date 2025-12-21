Жертвой трагедии в подмосковном яхт-клубе оказался экс-лидер ОПГ «Солнцевские»

Экс-лидер ОПГ «Солнцевские» Аверин мог погибнуть в яхт-клубе в Мытищах

В яхт-клубе в Мытищах перевернулась лодка, в результате трагедии есть погибший. Тело еще не было опознано, но, по версии Telegram-канала «112», им мог оказаться бизнесмен, один из экс-лидеров ОПГ «Солнцевские» Виктор Аверин.

В перевернувшемся в Подмосковье судне могли на тот момент находиться еще четверо человек. Одного мужчину спасти не удалось. Все обстоятельства случившегося выясняются.

