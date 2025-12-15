Присяжные признали виновными трех членов одной из самых кровавых российских ОПГ

В Подмосковье три члена ОПГ «Северские» признаны виновными судом присяжных

В Московской области перед судом предстанут три участника одной из самых кровавых банд региона «Северские» Виталий Колесников, Алексей Волков и Дмитрий Рысев. Об этом «Ленте.ру» сообщило региональное управление Следственного комитета России.

Как установил суд, подсудимые на протяжении многих лет состояли в одной из самых страшных ОПГ столичного региона. Они причастны к расправе над семерыми жертвами, покушении на жизнь еще 11 человек, а также в вымогательстве и повреждении чужого имущества. Кроме того, им вменяются незаконные действия с огнестрельным оружием.

Группировка «Северские» была образована в Сергиево-Посадском районе Подмосковья в 1997 году. Преступники занимались вымогательством денег у коммерсантов, а их киллеры расправлялись за деньги в Московской, Костромской, Владимирской и Ярославской областях. На счету ОПГ 23 человеческие жизни. Группировка просуществовала до 2019 года, когда основные ее члены, включая лидера Дмитрия Гладышева, оказались в руках сотрудников правоохранительных органов.

Подробнее о деятельности банды «Лента.ру» писала в отдельном материале.