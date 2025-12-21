Реклама

08:30, 21 декабря 2025

Вспыхнувший на МКАД автомобиль попал на видео

В Москве на МКАД вспыхнул автомобиль, очевидцы запечатлели инцидент на видео
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Москве на МКАД автомобиль вспыхнул на проезжей части. Кадры опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».

Инцидент произошел в районе Выхино. На кадрах видно, что автомобиль горит на проезжей части. Пламя полностью охватило транспортное средства. Из-за происшествия движение на дороге затруднено — образовался автомобильный затор.

На место прибыли оперативные службы города. Информация о пострадавших в результате возгорания уточняется.

Ранее сообщалось, что в ДТП попал стример из США Джейлен Мелтон, известный как MeltIsLIVE. Он потерял управление и врезался в другую машину — это произошло во время онлайн-трансляции.

До этого россиянка попала в ДТП с торговой тележкой в Паттайе. Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму, перелом лицевых костей и руки. Таиландка с тележкой не пострадала.

