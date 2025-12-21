Вспыхнувший на МКАД автомобиль попал на видео

В Москве на МКАД автомобиль вспыхнул на проезжей части. Кадры опубликовал Telegram-канал «Моя Москва».

Инцидент произошел в районе Выхино. На кадрах видно, что автомобиль горит на проезжей части. Пламя полностью охватило транспортное средства. Из-за происшествия движение на дороге затруднено — образовался автомобильный затор.

На место прибыли оперативные службы города. Информация о пострадавших в результате возгорания уточняется.

