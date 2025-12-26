Реклама

15:58, 26 декабря 2025Россия

Российский депутат ответил на обвинения в езде жены на BMW с откидными номерами

Депутат из Крыма Смолянов заявил, что его жена чиста перед законом
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Депутат из Крыма Михаил Смолянов ответил на обвинения в езде его жены на BMW с откидными номерами. В беседе с Daily Storm он отметил, что его супруга чиста перед законом, а вся ситуация стала результатом деятельности недоброжелателей.

В то же время депутат не стал отрицать, что у его жены есть иномарка.

По словам Смолянова, на кадрах, распространившихся в сети, показали BMW Х7, а у его супруги — Х5. Авто на нее не оформлено, разъяснил он.

Он отметил, что его жена не переживает по поводу скандальной истории.

До этого сообщалось, что похожую на супругу Смолянова женщину запечатлели на видео. Она передвигалась по полуострову на иномарке с антиштрафной системой.

Смоляновы владеют группой компаний «Автодель», которая получает госконтракты и часто выступает единственным поставщиком. Только за 2025 год их фирмы поставили технику муниципальным унитарным предприятиям на 43 миллиона рублей — дорожные машины, ломовозы, автогидроподъемники.

