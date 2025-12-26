Реклама

10:42, 26 декабря 2025Россия

Жену российского депутата обвинили в езде на BMW с откидными номерами

Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Жену депутата из Крыма Михаила Смолянова обвинили в езде на машине BMW с откидными номерами. Как стало известно Telegram-каналу «Mash на волне», россиянка таким образом пыталась не нарваться на штрафы.

Очевидцы отметили, что видели похожую на супругу парламентария женщину. Она якобы пользовалась иномаркой с анти-штрафной системой.

Как выяснил «Mash на волне», Смоляновы владеют группой компаний «Автодель», которая получает госконтракты и часто выступает единственным поставщиком. Только за 2025 год их фирмы поставили технику МУПам на 43 миллиона рублей — дорожные машины, ломовозы, автогидроподъемники.

Сама жена крымского депутата произошедшее предпочла не комментировать.

Ранее сообщалось, что в Якутии многодетному депутату пообещали штраф за один совет жене. Россиянин поделился, что рекомендовал супруге не рожать шестого ребенка.

