Жену российского депутата обвинили в езде на BMW с откидными номерами

Жену депутата из Крыма Смолянова обвинили в езде на BMW с откидными номерами

Жену депутата из Крыма Михаила Смолянова обвинили в езде на машине BMW с откидными номерами. Как стало известно Telegram-каналу «Mash на волне», россиянка таким образом пыталась не нарваться на штрафы.

Очевидцы отметили, что видели похожую на супругу парламентария женщину. Она якобы пользовалась иномаркой с анти-штрафной системой.

Как выяснил «Mash на волне», Смоляновы владеют группой компаний «Автодель», которая получает госконтракты и часто выступает единственным поставщиком. Только за 2025 год их фирмы поставили технику МУПам на 43 миллиона рублей — дорожные машины, ломовозы, автогидроподъемники.

Сама жена крымского депутата произошедшее предпочла не комментировать.

