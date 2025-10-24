Российскому многодетному депутату пообещали штраф за совет жене

В Якутии многодетному депутату пообещали штраф за совет жене не рожать

В Якутии многодетному депутату пообещали штраф за один совет жене. Россиянин поделился, что рекомендовал супруге не рожать шестого ребенка. Об этом стало известно Telegram-каналу Daily Storm.

По данным российского издания, в республике одобрили законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности.

В рамках обсуждения закона один из якутских парламентариев объявил, что у него в семье пятеро детей. Он поинтересовался, если на горизонте появится шестой, то выходит, что он не может по закону посоветовать жене не рожать, в противном случае его ждет штраф.

Автор законопроекта Иван Луцкан допустил подобный исход, намекнув, что если не хочешь снова становится родителем, то нужно предохраняться.

Луцкан рассказал, что в 2024 году в Якутии на 10 778 рождений приходилось 4709 абортов, при этом более 40 процентов женщин в анкетировании указывали на факты склонения к прерыванию беременности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снижение рождаемости является глобальным вызовом по всему миру.