18:43, 26 декабря 2025Путешествия

Японский депутат слетал в Москву и осознал необходимость прямых рейсов

Депутат из Японии Судзуки осознал необходимость прямых рейсов с Россией
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Депутат японского парламента Мунэо Судзуки слетал в Москву из Токио и осознал необходимость прямых рейсов между странами. Своими впечатлениями от перелета он поделился в личном блоге в крупнейшей социальной сети страны Азии Ameba, которая считается аналогом американского X.

25 декабря он вылетел из токийского аэропорта Ханэда и направился в Дубай (ОАЭ). Перелет был ночной, что дало возможность чиновнику отдохнуть. Однако он провел в самолете 12 часов и из-за большого количества потраченного на дорогу времени захотел, чтобы между Японией и Россией были прямые рейсы. «Если бы выполнялся прямой рейс, то я бы уже находился в Москве, поэтому хотелось бы как можно скорее возобновления авиасообщения», — написал Судзуки в блоге.

Также депутат подчеркнул важность своего визита. «Я сделаю все возможное на своей должности, чтобы хоть как-то восстановить японо-российские отношения. (...) Нам нужно идти на компромисс и ладить с соседними странами», — заключил он.

Ранее стало известно, что у японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. В посольстве России в Токио подчеркнули, что японские перевозчики «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».

