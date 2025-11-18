Японские авиакомпании захотели возобновить прямые рейсы с Россией

У японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Токио.
В дипведомстве отметили, что японские перевозчики «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».
Подчеркивается, что российские компании также заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения.
Кроме того, в посольстве уточнили, что для продвижения вперед в этом вопросе требуется лишь политическое решение со стороны Токио.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что не менее 200 тысяч россиян посетят Японию по итогам 2025 года.