Японские авиакомпании захотели возобновить прямые рейсы с Россией

Посольство: В Японии есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией

У японских авиакомпаний есть запрос на возобновление прямых рейсов с Россией. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Токио.

В дипведомстве отметили, что японские перевозчики «оказались в проигрыше из-за антироссийской политики своего правительства».

Подчеркивается, что российские компании также заинтересованы в восстановлении прямого авиасообщения.

Кроме того, в посольстве уточнили, что для продвижения вперед в этом вопросе требуется лишь политическое решение со стороны Токио.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что не менее 200 тысяч россиян посетят Японию по итогам 2025 года.