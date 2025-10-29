Раскрыто число российских туристов в Японии в 2025 году

Турэксперт Горин: Не менее 200 тысяч россиян посетит Японию по итогам года

Не менее 200 тысяч россиян посетят Японию по итогам 2025 года, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Количество путешественников в азиатскую страну эксперт раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Япония — популярное направление. Отсутствие прямого воздушного сообщения не мешает развитию туристических контактов. Прежде всего надо отметить, что спрос показывает интерес к экскурсионным поездкам, особенно в период цветения сакуры и осеннего клена. Для этого необходимо в том числе заранее позаботиться об экскурсиях и гидах, так как спрос очень высок. Лучше это спланировать заранее», — рассказал Горин.

Специалист сообщил, что японская виза очень востребована у россиян, а получить ее довольно легко. Кроме того, виза в Японию бесплатная, добавил он.

«Китайские авиакомпании предлагают россиянам удобные стыковочные рейсы по довольно доступным ценам. Минимальные тарифы были в районе 45-50 тысяч рублей. Сейчас тариф стал выше — это в среднем 60-80 тысяч рублей туда и обратно. Это только перелет, естественно», — заключил Горин.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил, что РФ и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения. По его словам, в настоящее время идут консультации между компаниями, однако все зависит от позиции правительства Японии.