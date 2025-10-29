Путешествия
02:24, 29 октября 2025Путешествия

Стало известно о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Японией

МИД: Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко в беседе с «Известиями».

По его словам, в настоящее время идут консультации между компаниями, однако все зависит от позиции правительства Японии. «Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше», — пояснил он.

Руденко отметил, что как только Япония заявил о готовности к подобным переговорам, Россия сразу поддержит данную инициативу.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков рассказывал о работе над возобновлением прямых рейсов в США. По его словам, профильные ведомства делают все возможное для поиска решения этой задачи.

До этого в МИД России раскрыли сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану. Сообщалось, что их могут запустить зимой.

